Die URL die Sie eingegeben haben, wurde auf dem Server in dieser Form nicht gefunden.
Sie haben versucht eine Website mit HTTPS aufzurufen, für welche SSL (HTTPS) im IPAX Control Panel nicht aktiviert wurde. Rufen Sie die Seite mit HTTP auf oder aktivieren Sie die SSL Verschlüsselung in Ihrem IPAX Control Panel.
Um eine URL mit dem HTTPS Protokoll aufzurufen, welches eine SSL Verschlüsselung bereitstellt, benötigen Sie ein SSL Zertifikat (Let’s Encypt oder kommerziell) und die SSL Verschlüsselung für diese URL muss im IPAX Control Panel aktiviert sein. Auch URLs die auf eine andere Website weiterleiten (Weiterleitungen) benötigen ein SSL Zertifikat, wenn sie mit HTTPS aufgerufen werden sollen.
Sie finden die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten in ihrem IPAX Control Panel (https://cp.ipax.at) unter Menüpunkt: "Webspace" bzw. "Weiterleitungen" > Button: "Webspace bearbeiten" > Tab: "SSL Zertifikat"